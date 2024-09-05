Під час масованої атаки зранку 4 вересня Росія вдарила по Львову. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 людей.

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Люди несуть квіти

До будинку, де загинули люди, жителі міста несуть квіти, свічки та дитячі іграшки. У такий спосіб тут вшановують пам'ять про загиблих. 5 вересня було оголошено днем жалоби.

Люди несуть до будинку квіти: дивіться фото Олександра Стасишина

Росія атакувала Львів ударними дронами типу "Шахед", а також гіперзвуковими ракетами "Кинджал" із літака МіГ-31К.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що у місті пошкоджено понад 50 об'єктів, зокрема історичну спадщину, дві школи та медичні установи, а також багато будинків залишилось без вікон.