Укр Рус
24 Канал Новости Украины Удар по Львовщине: в Рудно сработала автоматическая система безопасности газа
9 января, 08:36
3

Удар по Львовщине: в Рудно сработала автоматическая система безопасности газа

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В ночь на 9 января российские войска атаковали Львовскую область, вероятно, использовав ракету "Орешник".
  • Автоматическая система безопасности газа сработала, что привело к временному прекращению газоснабжения для 376 абонентов в поселке Рудно.

В ночь на 9 января российские войска атаковали Львовскую область: вероятно, враг применил ракету "Орешник". После удара в поселке Рудно Львовской общины сработала автоматическая система безопасности газа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Читайте также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Какая сейчас ситуация с газом?

После вражеской атаки из соображений безопасности газоснабжение было временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах поселка Рудно.

Андрей Садовый отметил, что речь идет не об аварии в сети, ведь защита сработала из-за ударной волны.

Сейчас специалисты уже работают на месте удара и проверяют оборудование, после этого газ подадут жителям Львовщины.

Спасибо жителям за понимание. Безопасность – прежде всего, 
– подытожил мэр Львова.

Ситуацию также прокомментировал глава Львовской ОГА Максим Козицкий. По его словам, ударная волна вызвала срабатывание защитного запорного клапана на газорегуляторном пункте в Рудно (улицы Садовая, Шевченко, Коперника и Узкая).

До выяснения причин специалисты перекрыли подачу газа на входе перед газорегуляторным пунктом.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Что известно об ударе по Львовщине?

  • 8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры на Львовщине, применив баллистическую ракету. Впоследствии из сообщений мониторов стало известно, что российская армия могла запустить "Орешник". 
     

  • Сообщается, что цель двигалась со скоростью около 13000 километров в час по баллистической траектории. Однако ее тип установят позже, после изучения всех элементов.
     

  • Впоследствии минобороны России подтвердило удар по Украине в ночь на 9 января, в частности "Орешником". Оккупанты назвали это ответом на "атаку Киева на резиденцию Путина".