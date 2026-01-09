Удар по Львовщине: в Рудно сработала автоматическая система безопасности газа

В ночь на 9 января российские войска атаковали Львовскую область: вероятно, враг применил ракету "Орешник". После удара в поселке Рудно Львовской общины сработала автоматическая система безопасности газа.

Какая сейчас ситуация с газом?

После вражеской атаки из соображений безопасности газоснабжение было временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах поселка Рудно.

Андрей Садовый отметил, что речь идет не об аварии в сети, ведь защита сработала из-за ударной волны.

Сейчас специалисты уже работают на месте удара и проверяют оборудование, после этого газ подадут жителям Львовщины.

Спасибо жителям за понимание. Безопасность – прежде всего,

– подытожил мэр Львова.

Ситуацию также прокомментировал глава Львовской ОГА Максим Козицкий. По его словам, ударная волна вызвала срабатывание защитного запорного клапана на газорегуляторном пункте в Рудно (улицы Садовая, Шевченко, Коперника и Узкая).

До выяснения причин специалисты перекрыли подачу газа на входе перед газорегуляторным пунктом.

Что известно об ударе по Львовщине?