Удар по Львовщине: в Рудно сработала автоматическая система безопасности газа
- В ночь на 9 января российские войска атаковали Львовскую область, вероятно, использовав ракету "Орешник".
- Автоматическая система безопасности газа сработала, что привело к временному прекращению газоснабжения для 376 абонентов в поселке Рудно.
В ночь на 9 января российские войска атаковали Львовскую область: вероятно, враг применил ракету "Орешник". После удара в поселке Рудно Львовской общины сработала автоматическая система безопасности газа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
Какая сейчас ситуация с газом?
После вражеской атаки из соображений безопасности газоснабжение было временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах поселка Рудно.
Андрей Садовый отметил, что речь идет не об аварии в сети, ведь защита сработала из-за ударной волны.
Сейчас специалисты уже работают на месте удара и проверяют оборудование, после этого газ подадут жителям Львовщины.
Спасибо жителям за понимание. Безопасность – прежде всего,
– подытожил мэр Львова.
Ситуацию также прокомментировал глава Львовской ОГА Максим Козицкий. По его словам, ударная волна вызвала срабатывание защитного запорного клапана на газорегуляторном пункте в Рудно (улицы Садовая, Шевченко, Коперника и Узкая).
До выяснения причин специалисты перекрыли подачу газа на входе перед газорегуляторным пунктом.
Что известно об ударе по Львовщине?
8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры на Львовщине, применив баллистическую ракету. Впоследствии из сообщений мониторов стало известно, что российская армия могла запустить "Орешник".
Сообщается, что цель двигалась со скоростью около 13000 километров в час по баллистической траектории. Однако ее тип установят позже, после изучения всех элементов.
Впоследствии минобороны России подтвердило удар по Украине в ночь на 9 января, в частности "Орешником". Оккупанты назвали это ответом на "атаку Киева на резиденцию Путина".