В четверг, 6 июля, враг обстрелял Львов. По словам мэра Андрея Садового на следующий день, – это была одна из самых больших атак на город с начала полномасштабного вторжения, ведь вылетели окна в домах в разных районах областного центра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Как отметил глава города Льва, только в 10:00, 7 июля была закончена операция по спасению людей. Спасатели нашли тела всех 10 погибших, которые там были. В то же время задача сейчас – помочь уцелевшим людям.

Уничтожено полностью 60 помещений. Это одна из самых масштабных атак во Львов за время войны. Около 35 домов были поражены, вылетели окна, двери... И это не только в ареале того дома, где это произошло, но и в других частях Львова. Это был очень серьезный удар,

– сказал Садовый.

Кроме того, он констатировал, что нуждающимся людям предоставили временное жилье для проживания.

"Важно максимально оперативно перейти к восстановительным работам, ведь это памятник архитектуры местного значения. ЮНЕСКО должно было бы на это обратить особое внимание", – добавил мэр.

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Обратите внимание! Садовый заверил, что для людей, находящихся во больницах, угрозы жизни нет. Однако ситуация сложная – психологи продолжают помогать детям, пожилым людям и другим категориям, которые не могут оправиться от пережитого.

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