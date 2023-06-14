В результате вражеских обстрелов в Одессе 3 человека погибли, еще 13 – получили ранения. Взрывной волной повредило бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города, сообщает 24 Канал.
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Обломки разрушили McDonald's
Ночью 14 июня россияне атаковали Одесскую область ракетами "Калибр". С Черного моря враг запустил 4 ракеты в направлении Одесской области, однако силы и средства ПВО обезвредили 3 воздушные цели. Одна ракета сбить не удалось, и она нанесла серьезные разрушения.
От обломков пострадал и недавно начавший работать McDonald's. В сети опубликовали фотографию разрушенного заведения быстрого питания.
Разрушенный McDonald's в Одессе / Фото ОК "Юг"
Стоит отметить, что заведение начало работу в апреле 2023 года. В целом в Одессе сейчас возобновили работу 9 заведений быстрого питания McDonald's.
Массированная атака 14 июня: коротко
- Россияне в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру, оправдываясь якобы "точными атаками по военным объектам". Ночью россияне запустили по территории Украины 4 "Калибра" и 10 дронов-камикадзе "Шахед".
- Также враг атаковал и Донбасс, выпустив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22. Их запустили из Ростовской области с помощью 4 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
- В Воздушных силах сообщили, что украинским защитникам удалось ликвидировать 3 крылатых ракеты "Калибр" и 9 "Шахедов".
- От вражеских атак в Одессе погибли 3 человека, 13 – получили ранения. В Донецкой области, к сожалению, тоже есть жертвы. От ударов по Краматорску и Константиновке 3 погибли, 3 ранены.
- В частности, в Донецкой области разрушены также 7 домов, около 75 – повреждены обломками от российских ракет.