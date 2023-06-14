Унаслідок ворожих обстрілів в Одесі 3 людини загинуло, ще 13 – отримали поранення. Вибуховою хвилею пошкодило бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті, повідомляє 24 Канал.

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Уламки зруйнували McDonald's

Уночі 14 червня росіяни атакували Одещину ракетами "Калібр". З Чорного моря ворог запустив 4 ракети у напрямку Одеської області, проте сили та засоби ППО знешкодили 3 повітряні цілі. Одна ракету збити не вдалося, й вона завдала серйозних руйнувань.

Від уламків постраждав і McDonald's, який нещодавно лише почав працювати. У мережі опублікували світлину зруйнованого закладу швидкого харчування.



Зруйнований McDonald's в Одесі / Фото ОК "Південь"

Варто зазначити, що заклад почав працювати у квітні 2023 року. Загалом в Одесі зараз відновили роботу 9 закладів швидкого харчування McDonald's.

Масована атака 14 червня: коротко