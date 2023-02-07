Удар по оккупантам в Макеевке: в ГУР объяснили, о каких проблемах россиян он свидетельствует

Ракетный удар по Макеевке нанес массовую гибель мобилизованных российских солдат. Тогда, по данным Генштаба ВСУ, погибли 600 россиян.

В свою очередь, в ГУР объяснили, что такие действия – это часть контрнаступления ВСУ, которое началось еще в августе. Интересно, что минобороны России озвучило цифру погибших всего 89 солдат.

Достойно внимания Не Макеевкой единственной: в Новой Каховке погибли несколько десятков мобилизованных россиян

О каких проблемах оккупантов свидетельствует этот удар

По информации ГУР, резонансная большая потеря личного состава мобилизованных свидетельствует о беспомощности военного командования России. Более того, это событие усилило психологическое давление на российское общество и на колеблющихся россиян по поводу участия в войне.

Следовательно, осознавая уровень проблемы от нанесенного удара, в России засекретили данные о гибели мобилизованных в Макеевке.

Что нужно знать об ударе по Макеевке

Удар по ПТУ-19 произошел в ночь на 1 января. По разным данным, погибнуть могло 400 оккупантов, а ранения получили – 300. В России же заявили о 89 "двухсотых".

Как отметили после инцидента в ISW, причиной этого могли стать необдуманные действия командования. Ведь загнать в одно помещение такое количество бойцов, еще и в Новогоднюю ночь – безрассудно.

Естественно, что очень быстро нашли "козлов отпущения". Виновными назвали заместителя начальника РОВД Макеевки, а также 7 "народных милиционеров".

Заметим, что СМИ уже установили имена более 90 ликвидированных в Макеевке оккупантов. И это только установлено. Реальные потери в разы больше.

Свежие потери оккупантов по состоянию на 7 февраля

В общей сложности с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 133 190 своих солдат. Только за сутки украинские воины ликвидировали 1030 российских захватчиков. Однако стоит отметить, что это количество неточно, ведь ожесточенные боевые действия значительно усложняют подсчет.

Потери оккупантов в технике: