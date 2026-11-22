Ливия обвиняет Украину в ударе по "Меркурию": кто еще мог быть причастен к атаке
Ливийские чиновники утверждают, что именно украинские морские дроны, вероятно, поразили российский военный корабль "Меркурий" в Бенгази 22 ноября. Впрочем, есть еще одна страна, что теоретически могла быть причастна к этой атаке.
Об этом сообщает AP.
Кто, кроме Украины, мог поразить "Меркурий"?
По словам ливийских чиновников, украинские силы запустили несколько морских дронов по кораблю с базы на западе Ливии, где находятся украинские военные.
По меньшей мере четыре беспилотника были перехвачены и уничтожены, еще два попали в российский корвет. В результате атаки российский корвет "Меркурий " получил серьезные повреждения.
В заявлении правительства восточной Ливии говорится, что российский корабль прибыл на базу для дозаправки и пополнения запасов в рамках соглашения о сотрудничестве между Россией и властями восточной Ливии. При этом подробности о судне и его грузе не раскрыты.
Справка: Ливия остается разделенной после восстания 2011 года, поддержанного НАТО, в результате которого был свергнут многолетний диктатор Муаммар Каддафи. Впоследствии он был убит. В настоящее время правительство, поддерживаемое ООН, базируется в Триполи, а на востоке страны действует конкурирующая администрация. Из-за значительных запасов нефти Ливия остается одним из центров противостояния между Россией и Западом.
Также стороны начали совместное с Россией расследование, чтобы установить обстоятельства атаки, ее источник и причастных к ней лиц.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за удар. Россия и Украина пока не комментировали атаку.
Между тем издание Clash Report выдвинуло свою версию событий. Со ссылкой на источник оно сообщило, что:
- дроны на самом деле запустили с территории Албании, а не из западной Ливии;
- информация о запуске дронов с западной Ливии – это дезинформация, которую распространяют украинские источники, чтобы отвлечь внимание.