Ливийские чиновники утверждают, что именно украинские морские дроны, вероятно, поразили российский военный корабль "Меркурий" в Бенгази 22 ноября. Впрочем, есть еще одна страна, что теоретически могла быть причастна к этой атаке.

Об этом сообщает AP.

Кто, кроме Украины, мог поразить "Меркурий"?

По словам ливийских чиновников, украинские силы запустили несколько морских дронов по кораблю с базы на западе Ливии, где находятся украинские военные.

По меньшей мере четыре беспилотника были перехвачены и уничтожены, еще два попали в российский корвет. В результате атаки российский корвет "Меркурий " получил серьезные повреждения.

В заявлении правительства восточной Ливии говорится, что российский корабль прибыл на базу для дозаправки и пополнения запасов в рамках соглашения о сотрудничестве между Россией и властями восточной Ливии. При этом подробности о судне и его грузе не раскрыты.

Справка: Ливия остается разделенной после восстания 2011 года, поддержанного НАТО, в результате которого был свергнут многолетний диктатор Муаммар Каддафи. Впоследствии он был убит. В настоящее время правительство, поддерживаемое ООН, базируется в Триполи, а на востоке страны действует конкурирующая администрация. Из-за значительных запасов нефти Ливия остается одним из центров противостояния между Россией и Западом.

Также стороны начали совместное с Россией расследование, чтобы установить обстоятельства атаки, ее источник и причастных к ней лиц.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за удар. Россия и Украина пока не комментировали атаку.

Между тем издание Clash Report выдвинуло свою версию событий. Со ссылкой на источник оно сообщило, что: