Среди жертв российского террора – женщина, чей сын защищает наше государство от врага. Когда военный узнал об атаке, то при первой возможности прибыл на место авиаудара.

Важно Мощные взрывы, горящая 12-этажка: все, что известно о кровавом обстреле Харькова 30 августа

Женщина сгорела в собственной квартире

Ночью в Харькове под завалами на 10 этаже нашли тело, которое сильно обгорело. Спасатели предполагали, что это 71-летняя женщина, которая считалась пропавшей без вести. Установить личность было невозможно, поэтому специалисты назначили ДНК-экспертизу.

Болвинов добавил, что женщину разыскивал ее сын – военнослужащий. К сожалению, догадки подтвердились, и погибшая женщина – мать военного. Специалисты добавили, что она сгорела в квартире сразу после удара.

Он военнослужащий, приехал на место, как только узнал о трагедии. Но опознать мать было невозможно, поэтому наши криминалисты сравнили ДНК-профили погибшей с мужчиной, который искал мать, и они совпали. Женщине был 71 год, она буквально сгорела в собственной квартире из-за вражеского удара авиабомбой,

– сообщил Болвинов.

В результате российских авиаударов по Харькову 30 августа погибло 6 человек, среди которых 14-летняя, которая была на площадке в парке. Также 97 человек получили ранения, среди них 22 детей.

Многие пострадавшие в тяжелом и среднем состоянии. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов ранее сообщал, что среди раненых много лиц с ампутацией конечностей.