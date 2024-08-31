Серед жертв російського терору – жінка, чий син захищає нашу державу від ворога. Коли військовий дізнався про атаку, то за першої змоги прибув на місце авіаудару.

Важливо Потужні вибухи, палаюча 12-поверхівка: усе, що відомо про кривавий обстріл Харкова 30 серпня

Жінка згоріла у власній квартирі

Уночі в Харкові під завалами на 10 поверсі знайшли тіло, яке сильно обгоріло. Рятувальники припускали, що це 71-річна жінка, яка вважалася зниклою безвісти. Встановити особу було неможливо, тому фахівці призначили ДНК-експертизу.

Болвінов додав, що жінку розшукував її син – військовослужбовець. На жаль, здогадки підтвердилися, і загибла жінка – мати військового. Фахівці додали, що вона згоріла у квартирі відразу після удару.

Він військовослужбовець, приїхав на місце, як тільки дізнався про трагедію. Але впізнати матір було неможливо, тому наші криміналісти порівняли ДНК-профілі загиблої з чоловіком, який шукав матір, і вони збіглися. Жінці був 71 рік, вона буквально згоріла у власній квартирі через ворожий удар авіабомбою,

– повідомив Болвінов.

Внаслідок російських авіаударів по Харкову 30 серпня загинуло 6 осіб, серед яких 14-річна, яка була на майданчику в парку. Також 97 осіб зазнали поранень, серед них 22 дітей.

Багато постраждалих у важкому та середньому стані. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше повідомляв, що серед поранених багато осіб з ампутацією кінцівок.