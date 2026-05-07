У нас есть два приоритета, – у Зеленского четко сказали, будут ли удары по Москве 9 мая

Перед парадом 9 мая в Москве россияне стягивают системы противовоздушной обороны на случай атаки дронами. Однако удары по российской столице в этот день ничего большего, чем просто символизм, который сейчас Украине ненужен.

Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, подчеркнув, что сейчас важнее ограничить возможности страны-агрессора вести войну, уничтожив ее ресурсы. В Кремле уже испытывают страх и панику по этому поводу.

Какими могут быть удары 9 мая по России?

Советник Офиса Президента объяснил, что символизм – это хорошо, но только для инфопространства. Из-за дефицита украинского дальнобойного вооружения наша страна имеет другую цель относительно ударов по России.

У нас есть два приоритета. Первый – уничтожение инфраструктуры и логистики нефтеперевалки, то есть все, что касается нефти и заработка на энергетических рынках, пользуясь войной на Ближнем Востоке. Чтобы Россия не могла на этом заработать, надо это уничтожать, учитывая, что ПВО сосредоточении возле Москвы. Второй – химическая отрасль, то есть взрывчатка и электронные возможности,

– подчеркнул он.

Подоляк также отметил, что Украина не бьет по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, как это целенаправленно делает Россия. Кроме того, страна-агрессор не хочет реального перемирия, ведь предложения о прекращении огня на 9 мая со стороны россиян – лишь попытка спокойно провести парад.

Интересно! Историк, политик, дипломат Роман Бессмертный заметил, что Россия могла просить Вашингтон предостеречь Украину от ударов 9 мая. Звонки из США в Киев происходят на "техническом уровне", ведь этим не будет заниматься ни Дональд Трамп, ни Марко Рубио.

Удары на 9 мая: какова официальная позиция Украины?

Россия нарушила перемирие, которое объявила Украина 6 мая. На фоне этого Владимир Зеленский сообщил, что наша страна будет действовать зеркально. По его словам, единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это краткосрочная тишина на Красной площади.

Также президент сообщил, что Украина готовит жесткий ответ на действия России, учитывая российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время парада.