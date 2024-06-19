РосСМИ пишут, что региональное управление МЧС страны-оккупанта только сейчас сообщили, что пожар на нефтебазе в городе Азов был локализован, сообщает 24 Канал.

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Нефтебаза горела более суток

Огонь охватил площадь 3200 квадратных метров. По состоянию на утро 19 июня российские пожарные смогли его потушить.

Губернатор региона Василий Голубев заявил, что накануне, 18 июня в 3 часа ночи в Азове в результате атаки беспилотников вспыхнули резервуары с нефтепродуктами.

Представитель российских властей говорит, что пострадавших в результате атаки беспилотников не было. В тушении огня россияне задействовали более 200 пожарных и 39 единиц техники. Сейчас рисков расширения пожара, к сожалению, нет.

Пожар в Азове россияне ликвидировали более суток: смотрите видео