РосЗМІ пишуть, що регіональне управління МНС країни-окупанта лише зараз повідомили, що пожежу на нафтобазі в місті Азов було локалізовано, повідомляє 24 Канал.

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Нафтобаза горіла понад добу

Вогонь охопив площу 3200 квадратних метрів. Станом на ранок 19 червня російські пожежники змогли його загасити.

Губернатор регіону Васілій Ґолубєв заявив, що напередодні, 18 червня о 3 годині ночі в Азові внаслідок атаки безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Представник російської влади говорить, що постраждалих внаслідок атаки безпілотників не було. У гасінні вогню росіяни задіяли понад 200 пожежників та 39 одиниць техніки. Наразі ризиків розширення пожежі, нажаль, немає.

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