Заступник командира бригади Родіон Кудряшов в ефірі національного телемарафону розповів, що ворог сильно тисне останні 2 тижні. Про це повідомляє 24 Канал.
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Яка ситуація зараз у напрямку Борової
Він зазначив, що на цьому напрямку у противника немає ніяких проблем з БК і засобами. З боку окупантів йде великий шквал артилерійських залпів, піхотних штурмових груп і механізованих рейдових штурмових груп, в яких застосовується техніка.
Вже як 2 тижні ворог великими силами піхоти, техніки і боєприпасів намагається посунути нас з переднього краю, але крім гідного опору він нічого не отримує на цьому напрямку,
– сказав Кудряшов.
Він додав, що для захисту рубежів 3 бригада залучає всі наявні сили й засоби, завдаючи ворогу якомога більшого ураження.
Якщо переходити до цифр, то в день як мінімум ворог втрачає не менше ніж 40 бійців двохсотими,
– сказав він.
- Раніше у бригаді повідомили, що смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, яка межує з Луганщиною – нині одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога.
- Окупанти намагаються вийти до населеного пункту Чернещина – Першотравневе, а після чого захопити й Борову.
- Захисники наголосили, що ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців, застосовує FPV, КАБи й навіть хімічну зброю.
- Родіон Кудряшов також наголосив на тому, що 3 ОШБр зараз потребує допомоги у зв'язку з постійним тиском ворога.