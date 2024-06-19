Заступник командира бригади Родіон Кудряшов в ефірі національного телемарафону розповів, що ворог сильно тисне останні 2 тижні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Яка ситуація зараз у напрямку Борової

Він зазначив, що на цьому напрямку у противника немає ніяких проблем з БК і засобами. З боку окупантів йде великий шквал артилерійських залпів, піхотних штурмових груп і механізованих рейдових штурмових груп, в яких застосовується техніка.

Вже як 2 тижні ворог великими силами піхоти, техніки і боєприпасів намагається посунути нас з переднього краю, але крім гідного опору він нічого не отримує на цьому напрямку,

– сказав Кудряшов.

Він додав, що для захисту рубежів 3 бригада залучає всі наявні сили й засоби, завдаючи ворогу якомога більшого ураження.

Якщо переходити до цифр, то в день як мінімум ворог втрачає не менше ніж 40 бійців двохсотими,

– сказав він.