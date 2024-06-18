Наразі бригада потребує резервів для відновлення особового складу. Про це в етері національного маратону заявив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, передає 24 Канал.

До теми Ворог посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини, – Третя штурмова бригада

Що сказали у 3 штурмовій про заяву щодо активізації ворога

Кудряшов наголосив, що своєю заявою військові 3 ОШБр хотіли зробити "постріл у дві мішені".

Ми у тому числі інформуємо населення і намагаємося реально розповісти, що зараз відбувається на передньому краї в цілому на лінії бойового зіткнення. І також ми говоримо про те, що нам потрібні резерви,

– сказав майор.

Заступник командира бригади підкреслив, що третя штурмова бригада дуже давно перебуває на лінії бойового зіткнення. Адже спочатку це була Бахмутська кампанія, якій передувала Херсонська, потім це екстрений виклик на Авдіївський напрямок, а потім перекидання на один з основних напрямків удару ворога – на Харківський напрямок.

"Я розумію, що 3 бригада, це дуже потужні військовий організм, але сьогодні нам потрібна допомога для того, щоб більш ефективно і більш безпечно виконувати бойові завдання на передньому краю",

– зауважив Кудряшов.

Він також наголосив, що на сьогодні третя штурмова бригада – це одна з передових бригад ЗСУ, яка перебуває завжди в найдинамічніших та найгарячіших точках України.

Нагадаємо, що у своїй заяві військові 3 окремої штурмової бригади заявили, що найближче завдання окупантів – вийти до населених пунктів Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням населеного пункту Борова. А на штурми позицій ворог кидає цілі взводи та роти особового складу.