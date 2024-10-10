В результате очередной атаки россиян на Николаев есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.
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Сколько людей пострадали в результате атаки на Николаев
Днем 10 октября россияне дважды атаковали Николаев с помощью баллистического вооружения. Вероятно, по городу нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М". Известно, что в результате вражеской атаки часть районов города была обесточена.
Ким сообщил, что в результате российской атаки есть пострадавшие.
Сейчас известно о двух пострадавших,
– рассказал председатель ОВА.
Он добавил, что всем пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.
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Напомним, что 9 октября россияне нанесли смертельный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки оккупантов погибли 8 человек, еще 11 – получили ранения.