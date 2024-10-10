Внаслідок чергової атаки росіян на Миколаїв є постраждалі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Скільки людей постраждали внаслідок атаки на Миколаїв

Удень 10 жовтня росіяни двічі атакували Миколаїв за допомогою балістичного озброєння. Ймовірно, по місту завдали удару балістичними ракетами "Іскандер-М". Відомо, що внаслідок ворожої атаки частину районів міста було знеструмлено.

Кім повідомив, що внаслідок російської атаки є постраждалі.

Наразі відомо про двох постраждалих,

– розповів голова ОВА.

Він додав, що усім постраждалим медична допомога була надана амбулаторно.

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Нагадаємо, що 9 жовтня росіяни завдали смертельного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки окупантів загинули 8 людей, ще 11 – отримали поранення.