Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За вечір окупанти двічі намагалися цілитися по Одеській області.

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Що відомо про наслідки атаки ворогом Одещини

Олексій Кулеба розповів, що, станом на 22:21, внаслідок чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області є п'ятеро загиблих та дев'ятеро постраждалих. Усі травмовані громадяни – українці.

Наразі їм надається медична допомога, п'ятеро перебувають у важкому стані. Мої співчуття родинам загиблих. Постраждалим – швидкого одужання,

– зазначив віцепрем'єр.

Він також наголосив, що під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз Shui Spirit.

"Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні", – підкреслив Кулеба.