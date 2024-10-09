Ввечері 9 жовтня в Одесі чули вибухи. Росія знову запускала ракети.

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В місті було гучно

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Крім цього, вибухи також підтвердив мер Одеси.

Перед цим Повітряні сили сповіщали про загрозу використання балістичного озброєння. згодом у місті прогриміли вибухи. Моніторингові канали уточнюють, що вибухи пролунали в межах Одеського району.

Там також повідомили, що ворог застосував 1 ракети "Іскандер", однак офіційної інформації поки немає.

Наразі невідомо, чи був у місті приліт. Ракетна небезпека триває до оголошення відбою повітряної тривоги.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.