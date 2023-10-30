21 октября, около 22:15 вражеская ракета С-300 прилетела в терминал почтового сервиса в поселке Коротич. У ребят не было времени, чтобы скрыться, поскольку этому оружию нужно всего 30 секунд, чтобы из Белгорода ударить по Харьковщине.

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Ребята, погибшие в результате удара по "Новой почте"

Алексей Ермола, 22 года. Сергей Шейко, преподаватель Харьковского национального университета радиоэлектроники, констатировал: на фото с погибшими, которые начали распространять в сети, сразу узнал своего студента Алексея. По словам педагога, юноша должен был стать разработчиком компьютерных игр, был очень перспективным.

На днях я переслушал композиции, которые писал или переделывал Алексей – очень интересное видение музыки. Знаменитую и популярную в прошлом году песню Леди Гаги из сериала "Венздей" он переделал так, что вышел совсем другой, неожиданный взгляд на эту мелодию.

Крестная парня Ася Крикливец, которая является родной сестрой мамы Алексея, рассказала: парень был первым ребенком в семье, его все очень любили. Он хорошо учился в школе, окончил гимназию №46 в Харькове. Отметим, что это учебное заведение летом 2022 года обстреляли российские военные, оставив в нем лишь уничтоженные стены.

"У него день рождения 5 декабря, и мы всегда собирались всей семьей и друзьями поздравить его. Я не могу поверить, что его уже нет, это трудно осознать", – рассказала женщина и добавила, что у Алексея остался 8-летний брат Даниил.



Алексей с мамой и дедушкой / Фото из семейного архива, предоставленное BBC Асей Крикливец

Дмитрий Герасичкин, 30 лет. Незадолго до смертельного удара, в начале октября, у мужчины родился сын Роман. Кроме того, Дмитрий был единственным ребёнком у своих родителей.

У него было много друзей, он умел найти общий язык со всеми. Был простым человеком, любил жизнь, всегда на позитиве. Никогда в жизни даже мухи не обидел. Был очень честным и справедливым,

– рассказал двоюродный брат Дмитрия, Евгения Герасичкин.

Обратите внимание! В "Новой почте" констатировали, что до совершеннолетия сына Дмитрия Герасичкина будут ежемесячно выплачивать по 10 тысяч гривен семье, а также предоставят Роману грант на обучение на 12 500 долларов.

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Александр Бижанов, 22 года. Был студентом Харьковского авиационного института, изучал информационно-измерительные технологии, а также был единственным сыном у матери, жил вместе с ней после того, как родители развелись.

Поддерживал мать во всем. Если возникали трудности, говорил – не переживай, мы все одолеем, мы переживем. Это всегда помогало им выстоять,

– рассказала Валентина Васильевна, тетя погибшего.

Парень нашел подработку на "Новой почте", когда начал учиться в университете. После 24 февраля 2022 года он на время покинул работу, однако потом снова к ней вернулся.

В субботу вечером мы прочли объявление об ударе по почте. Хотя там еще не было указано, какое отделение – нам сразу ёкнулось. Мы звонили, а там звонок идет, а трубку не поднимают, мы не спали до утра,

– вспоминает Валентина Васильевна.

На похороны к юноше пришла вся деревня. Расходы на себя взяла компания.

Среди погибших работников также были 28-летний Владислав Панков и Артем Акопов – самая молодая жертва удара, юноше был всего 21 год. Кроме того, враг унес жизнь у 31-летнего Александра Темникова из Люботина. У него осталась сестра и гражданская жена.

Отметим напоследок, что в понедельник, 30 октября, стало известно о том, что количество жертв в результате удара по "Новой почте" возросла до 7. Собственно, в больнице из-за полученных травм погиб 25-летний парень.