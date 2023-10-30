21 жовтня близько 22:15 ворожа ракета С-300 прилетіла у термінал поштового сервісу в селищі Коротич. У хлопців не було часу, аби сховатися, оскільки цій зброї потрібно всього 30 секунд, аби з Бєлгорода вдарити по Харківщині.

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Хлопці, що загинули внаслідок удару по "Новій пошті"

Олексій Єрмола, 22 роки. Сергій Шейко, викладач Харківського національного університету радіоелектроніки констатував: на фото із загиблими, що почали поширювати в мережі, одразу впізнав свого студента Олексія. За словами педагога, юнак мав стати розробником комп'ютерних ігор, був дуже перспективним.

На днях я переслухав композиції, що писав або переробляв Олексій – дуже цікаве бачення музики. Знамениту і популярну минулого року пісню Леді Гаги з серіалу "Венздей" він переробив так, що вийшов зовсім інший, неочікуваний погляд на цю мелодію.

Хрещена хлопця Ася Крикливець, що є рідною сестрою мами Олексія, розповіла: хлопець був першою дитиною в родині, його всі дуже любили. Він добре навчався у школі, закінчив гімназію №46 у Харкові. Зазначимо, що цей навчальний заклад влітку 2022 року обстріляли російські військові, залишивши він нього лише понищені стіни.

"У нього день народження 5 грудня і ми завжди збиралися всією родиною і друзями привітати його. Я не можу повірити, що його вже немає, це важко усвідомити", – розповіла жінка та додала, що в Олексія залишився 8-річний брат Данило.



Олексій з мамою та дідусем / Фото зі сімейного архіву, надане BBC Асею Крикливець

Дмитро Герасічкін, 30 років. Незадовго до смертельного удару, на початку жовтня, у чоловіка народився син Роман. Окрім того, Дмитро був єдиною дитиною у своїх батьків.

У нього було багато друзів, він умів знайти спільну мову з усіма. Був простою людиною, любив життя, завжди на позитиві. Ніколи в житті навіть мухи не образив. Був дуже чесним і справедливим,

– розповів двоюрідний брат Дмитра, Євгена Герасічкін.

Зверніть увагу! У "Новій пошті" констатували, що до повноліття сина Дмитра Герасічкіна щомісяця виплачуватимуть по 10 тисяч гривень сім'ї, а також нададуть Роману грант на навчання на 12 500 доларів.

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Олександр Біжанов, 22 роки. Був студентом Харківського авіаційного інституту, вивчав інформаційно-вимірювальні технології, а також був єдиним сином у матері, жив разом з нею після того, як батьки розлучилися.

Підтримував мати у всьому. Якщо виникали труднощі, казав – не переживай, ми все здолаємо, ми переживемо. Це завжди допомагало їм вистояти,

– розповіла Валентина Василівна, тітка загиблого.

Хлопець знайшов підробіток на "Новій пошті", коли почав навчатися в університеті. Після 24 лютого 2022 року він на певний час полишив роботу, однак потім знову до неї повернувся.

У суботу ввечері ми прочитали оголошення про удар по пошті. Хоча там ще не було вказано, яке відділення – нам відразу йокнулося. Ми дзвонили, а там дзвінок іде, а трубку не підіймають, ми не спали до ранку,

– згадує Валентина Василівна.

На похорони до юнака прийшло все село. Витрати на себе взяла компанія.

Серед загиблих працівників також були 28-річний Владислав Панков і Артем Акопов – наймолодша жертва удару, юнаку був всього 21 рік. Окрім того, ворог забрав життя у 31-річного Олександра Темнікова з Люботина. У нього залишилися сестра та цивільна дружина.

Зазначимо наостанок, що в понеділок, 30 жовтня, стало відомо про те, що кількість жертв внаслідок удару по "Новій пошті" зросла до 7. Власне, у лікарні через отримані травми загинув 25-річний хлопець.