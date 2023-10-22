Уввечері 21 жовтня окупанти обстріляли село Коротич, що на Харківщині. Вибухи були настільки потужними, що їх можна було почути у центрі самого Харкова, розповів в ефірі телемарафону речник Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

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Вибух був після сигналу тривоги

Один із працівників "Нової пошти" у коментарі журналістам заявив, що влучання у підприємство сталося до того, як залунала сирена. Євген Василенко спростував цю інформацію. За його словами, сирена спрацювала відразу.

Спочатку у месенджери прийшло повідомлення про ракетну загрозу для Харкова з боку Бєлгорода, а саме про виліт ракет С-300. І лише потім було чути вибух. Чути було навіть у центрі міста Харкова, зауважив речник ДСНС.

Раніше у "Новій пошті" зазначали, що у працівників, які перебували у приміщенні терміналу, не було шансів добігти до укриття, оскільки сирена запрацювала за секунди до удару.

На Харківщину летіли дві ракети С-300

Жителі Харкова повідомляли про те, що ввечері 21 жовтня чули два вибухи. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко підтвердив, що ворог атакував Харківщину двома ракетами.

Удар був ракетою С-300 з теритоії Бєлгородської області. Харків’яни чули два вибухи. Одна ракета влучила у будівлю підприємства, а іншу ракету правоохоронці наразі шукають –, ймовірніше, вона влучила десь неподалік у полі, оскільки вибухів було чути два,

– розповів представник прокуратури.

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