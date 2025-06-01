Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение бойцов Воздушных Сил ВСУ.

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Военные нанесли удар по объекту россиян

На временно оккупированной территории в Украине россияне имеют много точек, где хранят свое оружие. Одну из таких воины ВСУ обнаружили на южном направлении. Там враг хранил БпЛА, которые часто запускает над линией боевого соприкосновения.

Украинская авиация помогает воинам Сил обороны на земле. На этот раз их поддержка позволила уничтожить пункт размещения оккупантов. Так наш МиГ-29 одним сбросом AASMHAMMER совершил атаку по вражескому расчету с дронами.

На видео четко видно прилет в пункт размещения оккупантов, а горят их с**аки вместе с оборудованием,

– отметили воины Воздушных Сил.

Невероятная работа украинской авиации против врага: смотрите видео

Удар по сосредоточению российских БпЛА: видео от ВСУ

Напомним, неспокойно сегодня было не только на временно оккупированных территориях, но и в тылу России. Служба безопасности Украины осуществила масштабную операцию, которая готовилась более года. Несколько десятков дронов со взрывчаткой доставили на территорию России грузовиками. В какой-то момент БпЛА полетели по четырем авиабазам, где враги держали стратегическую авиацию. В результате был существенно поврежден 41 российский бомбардировщик.