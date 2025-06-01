Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення бійців Повітряних Сил ЗСУ.

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Військові завдали удару по об'єкту росіян

На тимчасово окупованій території в Україні росіяни мають багато точок, де зберігають свою зброю. Одну з таких воїни ЗСУ виявили на південному напрямку. Там ворог зберігав БпЛА, які часто запускає над лінією бойового зіткнення.

Українська авіація допомагає воїнам Сил оборони на землі. Цього разу їхня підтримка дозволила знищити пункт розміщення окупантів. Так наш МіГ-29 одним скидом AASMHAMMER здійснив атаку по ворожому розрахунку з дронами.

На відео чітко видно приліт в пункт розміщення окупантів, а горять їхні с**аки разом з обладнанням,

– зазначили воїни Повітряних Сил.

Неймовірна робота української авіації проти ворога: дивіться відео

Удар по зосередженню російських БпЛА: відео від ЗСУ

Нагадаємо, неспокійно сьогодні було не лише на тимчасово окупованих територіях, але й у тилу Росії. Служба безпеки України здійснила масштабну операцію, яка готувалася понад рік. Кілька десятків дронів з вибухівкою доставили на територію Росії вантажівками. У якийсь момент БпЛА полетіли по чотирьох авіабазах, де вороги тримали стратегічну авіацію. У результаті було суттєво пошкоджено 41 російський бомбардувальник.