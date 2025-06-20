Известно, что в результате вражеского обстрела погиб человек, несколько десятков получили ранения. В городе вспыхнули многочисленные пожары, передает 24 Канал.
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Оккупанты повредили вузы в Одессе
Утром 20 июня доцентка Одесского национального технологического университета Ольга Ольшевская сообщила, что учебное заведение "очень сильно пострадало" в результате атаки. В частности, разрушениям подверглись Научно-техническая библиотека ОНТУ, патентный отдел, лаборатории, актовый зал.
Мы обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой поддержать восстановление корпуса. Любая финансовая помощь станет весомым вкладом в возвращение университета к полноценной работе,
– говорится в посте.
Последствия атаки на Одесский национальный технологический университет / Фото соцсети
Также повреждены Одесская юридическая академия и политехника.
Повреждена юридическая академия в Одессе / Фото соцсети
Удар по юридической академии: смотрите видео
Последствия обстрела Национального университета "Одесская политехника" / Фото соцсети