24 Канал собрал фото и видео из Одессы.
Смотрите также Удивит россиян: что известно об украинской баллистической ракете "Сапсан" и долетит ли она до Москвы
Последствия обстрела Одессы 28 июня
В Воздушных силах подтвердили, что враг бил преимущественно по Одессе.
Загорелись 7 – 9 этажи 21-этажного дома. Эпицентр возгорания был на 10 этаже жилого дома, люди попали в огневую ловушку
Пожар после попадания "Шахеда" в дом в Одессе / Фото ГСЧС
Спасатели вытаскивали детей из пожара. К сожалению, из-под завалов достали тела супругов – два человека погибли.
Работа спасателей / Фото ГСЧС и Нацполиция
На утро 28 июня известно о 14 пострадавших, трое из них дети. В больницах 6 раненых, из них трое в тяжелом состоянии, в частности ребенок.
К слову, во время ликвидации последствий снова раздавались тревоги.
Местная жительница рассказала "Думской", что в ее квартире все разбито – нет окон, мебели. У нее было очень мало времени, чтобы собрать самое необходимое. В это время в коридоре помогали раненому мужчине – пол до сих пор в крови.
Страшные последствия попадания "Шахеда" в Одессе – от некоторых квартир остались только обгоревшие стены / Фото Думская
Лестница не была задымлена, поэтому люди смогли спуститься. Женщина говорит: пока поживут у родственников, но не знают, когда смогут вернуться домой.
Дом после вражеской атаки / Фото Суспільне
В результате атаки повреждены жилые дома, где возникли возгорания квартир, административное здание и другая гражданская инфраструктура, транспортные средства. Все пожары были потушены.
Что сейчас происходит возле поврежденного дома в Одессе: смотрите видео
Информацию о точном количестве пострадавших и объемов разрушений уточняют. Спасательные работы продолжаются. Работают психологи и пункт несокрушимости.