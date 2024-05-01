К счастью, на момент удара по Одессе в помещении не было ни работников, ни заявителей, поэтому никто не получил ранений.

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Однако для того, чтобы принимать посетителей и возобновить работу, нам нужно время. Мы уже работаем над ликвидацией всех последствий обстрела,

– написал омбудсмен.

Оккупанты не прекращают атаки

Лубинец отметил, что это уже четвертое Представительство, которое подверглось разрушениям от россиян. До этого такое случалось в Харькове, Виннице и Херсоне.

Российская агрессия продолжает воевать с гражданским населением, поэтому мир должен помогать нам в борьбе с циничным врагом!

– в очередной раз подчеркнул он.

Омбудсмен показал последствия ракетной атаки / Фото: Дмитрий Лубинец

Российский удар по Одессе: коротко