На щастя, на момент удару по Одесі в приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав поранень.

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Проте для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, нам потрібен час. Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу,

– написав омбудсмен.

Окупанти не припиняють атаки

Лубінець зазначив, що це вже четверте Представництво, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні.

Російська агресія продовжує воювати із цивільним населенням, тож світ має допомагати нам у боротьбі з цинічним ворогом!

– вкотре наголосив він.

Омбудсмен показав наслідки ракетної атаки / Фото: Дмитро Лубінець

Російський удар по Одесі: коротко