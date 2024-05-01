На щастя, на момент удару по Одесі в приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав поранень.
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Проте для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, нам потрібен час. Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу,
– написав омбудсмен.
Окупанти не припиняють атаки
Лубінець зазначив, що це вже четверте Представництво, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні.
Російська агресія продовжує воювати із цивільним населенням, тож світ має допомагати нам у боротьбі з цинічним ворогом!
– вкотре наголосив він.
Омбудсмен показав наслідки ракетної атаки / Фото: Дмитро Лубінець
Російський удар по Одесі: коротко
- Ввечері, 29 квітня, Росія вкотре атакувала Україну ракетами, під ударом опинилася Одеса. В Офісі генпрокурора підтвердили, що по місту вдарили балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Ця зброя призначена для масового знищення цивільного населення.
- Внаслідок атаки по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету (МГУ). В освітньому закладі підтвердили інформацію і висловили співчуття рідним та близьким чергової жертви ворожої агресії.
- Відомо про 6 загиблих внаслідок удару. У медзакладах також продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 3 – у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.
- Окремо у соцмережах поширюють повідомлення про те, що внаслідок атаки було травмованого колишнього народного депутата Сергія Ківалова. Зазначається, що він отримав осколкове поранення правого стегна