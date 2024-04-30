Росіяни знали, куди битимуть. Вони хотіли спричинити якнайбільше жертв. Більше про підступний обстріл Одеси в етері 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

До теми В Одесі горів палац студентів: чому його прозвали "замком Ківалова" і пов'язані з ним скандали

Вкотре підтвердили "звання" терористів

За словами Братчука, зазвичай окупанти запускають крилату ракету з установки "Іскандер-М", яка працює як "земля – повітря". Проте учора росіяни використали ЗРК з окупованого Криму як "земля – земля", тобто як знаряддя для вбивства українців, зокрема одеситів.

Бойова частина з касетними боєприпасами вміщує суббоєприпаси, наповнені елементами ураження для спричинення максимальної кількості жертв. Радіус розльоту шрапнелі дуже великий та покриття усієї площі ураження також значне, тому ця зброя не є високоточним снарядом.

Вбивці, які планували обстріл та натискали кнопку, прекрасно знали, що буде уражена площа, розташована в рекреаційній зоні Одеси. Це паркова зона. Там є спортивні майданчики, на яких можуть перебувати не лише дорослі, а насамперед діти, які займаються спортом. Також інші локації, де люди можуть просто відпочивати. Було обрано відповідний час – це як додаток, аби пояснити, що Росія вчергове здійснила воєнний злочин,

– сказав Сергій Братчук.

Це порушення, адже використовується касетний боєприпас відповідних міжнародних конвенцій, які регламентують правила ведення війни. Хоча очевидно, що російський тероризм поруч не стоїть з міжнародним правом. Ворогу просто цікаво вбивати мирних людей з метою спричинення панічних настроїв. Аби українська влада вимушено йшла на певні кроки, щоб захистити цивільних від такого виду ураження.

Росіяни вдарили по Одесі: що відомо