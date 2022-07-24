Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитный Марк Фейгин. По его словам, россия сейчас попытается играть "в долгую игру" с ситуацией вокруг экспорта зерна. Они будут постоянно говорить, что организовать безопасный маршрут для транспортировки невозможно и т.д. По такому принципу оккупанты и обстреляли Одесский порт.

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Таким образом кремль попробует более масштабное соглашение в отношении определенного "перемирия". Ведь они заинтересованы как-то закрепить за собой временно оккупированные территории Украины и взять "передышку".

Они хотят сделать соглашение по зерну одной из предпосылок для крупного соглашения по типу мирного плана Драги. Вряд ли это получится, но почему бы не попробовать,

– говорит Фейгин.

Кому сейчас наиболее выгодна сделка с зерном

Фейгин считает, что здесь переплелось много разных интересов: и Украины, которая хочет пополнить свой бюджет, и частного капитала, и Турции, которая хочет что-то на этом заработать, и даже, возможно, каких-то генералов из ФСБ, пытающихся "протолкнуть" ворованное зерно.

По мнению Фейгина, россия кое-что выиграла от этого соглашения. Как ранее сообщали западные СМИ, кремль получил ослабление санкций из-за размораживания средств в определенном перечне банков. Их можно будет использовать якобы для покупки и импорта сельхозпродукции.

В этом случае выгоду получает москва, потому что она ослабила удавку от санкций и создала новое напряжение, по поводу которого можно вести переговоры в ООН или в Стамбуле. Впоследствии это все может перейти в очередное принятие дополнительных условий от москвы,

– считает Фейгин.

Фейгин о зерновом соглашении Украины, ООН, Турции и россии: смотрите видео

Напомним, 23 июля около 11 часов утра россия ударила ракетами по Одесскому порту. Это особенно цинично, ведь за день до этого Украина и россия подписали отдельные соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Посредниками были ООН и Турция.

В порту было зерно, которое готовили на экспорт. Но, к счастью, оккупанты в него не попали.