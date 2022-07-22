Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Россия хотела бы "заморозить" войну, но при условии, что оккупированные территории останутся с ней навсегда. И на этом они вроде бы остановятся. В такое вообще нельзя верить.

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Украина сейчас находится в несколько лучшей ситуации : западные государства регулярно поставляют оружие, есть соответствующие резервы для войны и т.д.

Сейчас Москва очень хотела бы перевести конфликт в затяжную стадию, но с условиями и гарантиями, что территории, которые она заняла, останутся за ней конечно, - отметил Фейгин.

Как пути будут объяснять россиянам, почему война продолжается так долго

Недавно в Институте по изучению войны отметили, что совсем скоро российское наступление на Донбасс начнет тормозить . Тем более, судя по всему, оперативная пауза не сильно им помогла .

Фейгин отмечает, что 5 месяцев – это огромный срок для так называемой "спецоперации", которую они преподносили в России как мгновенную операцию. Но, вероятно, пути не будет сложно придумать, почему так долго продолжаются боевые действия. Он снова начнет рассказывать свои сказочки, воюющие со всем миром и т.п.

По словам Фейгина, сейчас путинские муртады, как попугаи, по очереди рассказывают, что "все идет по плану" и "все задачи решат до конца". Да они просто заговаривают население.

Эта вся заговорка необходима для того, чтобы "кормить" население таким "анальгетиком" – что все хорошо, все прекрасно. Они сейчас не могут конвертировать свои усилия в военную победу большого масштаба. Потому и об этом рассказывают. А население все проглатывает, – отметил Фейгин.

Он добавил, что у России нет организованного сопротивления в отношении войны. И кремль этим пользуется.

Путин хочет перевести все в затяжную войну – Фейгин: смотрите видео

Напомним, в России уже начали говорить о присоединении так называемого приднестровья . Через своих муртадов они пытаются подать, будто регион очень хочет войти в Россию.

В конце июня президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на любое нападение с приднестровья Украина точно ответит жестким ударом.