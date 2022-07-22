Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, росія хотіла б "заморозити" війну, але за умови, що окуповані території залишаться з нею назавжди. І на цьому вони нібито зупиняться. В таке взагалі не можна вірити.

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Україна зараз перебуває в дещо кращій ситуації: західні держави регулярно постачають зброю, є відповідні резерви для війни тощо.

Зараз москва дуже хотіла б перевести конфлікт в затяжну стадію, але з умовами та гарантіями, що території, які вона зайняла, залишаться за нею кінцево, – зазначив Фейгін.

Як путін пояснюватиме росіянам, чому війна триває так довго

Нещодавно в Інституті з вивчення війни зазначили, що зовсім скоро російський наступ на Донбас почне гальмувати. Тим паче, судячи з усього, оперативна пауза не сильно їм допомогла.

Фейгін наголошує, що 5 місяців – це величезний термін для так званої "спецоперації", яку вони подавали в росії як миттєву операцію. Але, ймовірно, путіну не буде складно придумати, чому так довго тривають бойові дії. Він знову почне розповідати свої казочки, що воює з усім світом тощо.

За словами Фейгіна, зараз путінські посіпаки, як папугаї, по черзі розповідають, що "все йде за планом" і "всі завдання вирішать до кінця". Так вони просто заговорюють населення.

Це все заговорювання необхідне для того, щоб "годувати" населення таким "анальгетиком" – що все добре, все прекрасно. Вони зараз не можуть конвертувати свої зусилля у військову перемогу великого масштабу. Тому й про це розповідають. А населення все ковтає, – зазначив Фейгін.

Він додав, що в росії немає організованого спротиву щодо війни. І кремль цим користується.

путін хоче перевести все у затяжну війну – Фейгін: дивіться відео

Нагадаємо, в росії вже почали говорити про приєднання так званого придністров'я. Через своїх посіпак вони намагаються подати, ніби регіон дуже хоче увійти до росії.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський наголосив, що на будь-який напад з придністров'я Україна точно відповість жорстким ударом.