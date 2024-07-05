Напомним, что также 1 гражданский человек погиб в результате этого удара.
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В каком состоянии раненые
Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что в больницах лежат 7 раненых. Из них двое находятся в состоянии средней степени тяжести, четверо в тяжелом и одна женщина в крайне тяжелом состоянии.
Медики оказывают им всю необходимую помощь,
– сообщил Кипер.
Взрывы в Одессе 4 июляВраг нанес удар баллистикой по Одесскому району в четверг около 16:41. Из-за атаки повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения.
Этой ночью Россия также атаковала Одессу
Россия атаковала Одессу и в ночь на 5 июля – враг применил ударные беспилотники.
В результате падения БпЛА повреждено асфальтовое покрытие дороги. К счастью, информация о пострадавших не поступала.
Всего ночью враг выпустил 32 БПЛА. Их всех сбили силы ПВО.