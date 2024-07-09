Заместитель директора компании по производству РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что координаты цели для ракеты вносились заранее. Никакого участия пилотов в этом ударе не было.

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Почему удар был целенаправленным

Храпчинский рассказал, что россияне попали по больнице именно ракетой Х-101. Этому свидетельствует внешний двигатель, оперение на хвосте и крылья. Погрешность может быть около 10 метров, важно понять, что эти ракеты программируются непосредственно на земле, до того времени, когда они попадают на самолет.

Координаты цели вносятся гораздо раньше. Никакого участия пилота во время полета этих самолетов в воздухе нет,

– подчеркнул заместитель директора компании.

Это означает, что детская больница была заблаговременно подготовленной целью оккупантов. Россияне понимали, куда они бьют и сделали это целенаправленно.

Россияне ударили именно Х-101