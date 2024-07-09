Заступник директора компанії з виробництва РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що координати цілі для ракети вносились заздалегідь. Ніякої участі пілотів у цьому ударі не було.

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Чому удар був цілеспрямованим

Храпчинський розповів, що росіяни влучили по лікарні саме ракетою Х-101. Цьому свідчить зовнішній двигун, оперення на хвості та крила. Похибка може бути близько 10 метрів, важливо зрозуміти, що ці ракети програмуються безпосередньо на землі, до того часу, коли вони потрапляють на літак.

Координати цілі вносяться набагато раніше. Ніякої участі пілота під час польоту цих літаків в повітрі немає,

– підкреслив заступник директора компанії.

Це означає, що дитяча лікарня була завчасно підготовленою ціллю окупантів. Росіяни розуміли, куди вони б'ють та зробили це цілеспрямовано.

Росіяни вдарили саме Х-101