Ведущий с места событий Олег Белоусов рассказал 24 Каналу, что неравнодушные киевляне и волонтеры пришли оказывать помощь ту, которую только могут. К сожалению, известно о пострадавших, в заблокированных помещениям здания еще могут быть люди.

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Что происходит возле "Охматдета"

Огромное количество неравнодушных киевлян пришли на место трагедии и помогают разбирать завалы. Правоохранители и специальные службы даже просили людей отходить, ведь к работе привлекают тяжелую технику.

Несмотря на это, все больше людей приходят в больницу, чтобы помочь,

– подчеркнул ведущий.

В Киеве поврежден 6 этажный дом и основное здание детской больницы. Оттуда продолжается эвакуация детей.

Я видел, как мать вывозит своего ребенка на коляске. Ребенок плачет и не знает, что происходит. Врачи в крови помогают разбирать завалы,

– рассказал Белоусов.

К сожалению, известно о погибших людях в больнице и раненых. Некоторые помещения до сих пор заблокированы, завалены двери, именно там еще могут находиться люди.

Сейчас большое количество киевлян и волонтеров пришли в больницу и несут воду, оказывают психологическую поддержку детям.

Сложно это видеть. Ты понимаешь, что это может быть с каждым,

– добавил ведущий.

Стоит призвать партнеров поставлять Украине гораздо больше систем ПВО, потому что от этого зависит жизнь каждого украинца: от ребенка до старшего.