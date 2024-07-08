Ведучий з місця подій Олег Білоусов розповів 24 Каналу, що небайдужі кияни та волонтери прийшли надавати допомогу ту, яку тільки можуть. На жаль, відомо про постраждалих, в заблокованих приміщенням будівлі ще можуть бути люди.

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Що відбувається біля "Охматдиту"

Величезна кількість небайдужих киян прийшли на місце трагедії та допомагають розбирати завали. Правоохоронці та спеціальні служби навіть просили людей відходити, адже до роботи залучають важку техніку.

Попри це, все більше людей приходять до лікарні, щоб допомогти,

– наголосив ведучий.

У Києві пошкоджено 6 поверховий будинок та основна будівля дитячої лікарні. Звідти триває евакуація дітей.

Я бачив, як мати вивозить свою дитину на візочку. Дитина плаче та не знає, що відбувається. Лікарі в крові допомагають розбирати завали,

– розповів Білоусов.

На жаль, відомо про загиблих людей у лікарні та поранених. Деякі приміщення досі заблоковані, завалені двері, саме там ще можуть перебувати люди.

Зараз велика кількість киян та волонтерів прийшли до лікарні та несуть воду, надають психологічну підтримку дітям.

Складно це бачити. Ти розумієш, що це може бути з кожним,

– додав ведучий.

Варто закликати партнерів постачати Україні набагато більше систем ППО, тому що від цього залежить життя кожного українця: від дитини до старшого.