По словам постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы каждая из версий Лаврова и Небензи относительно атаки "Охматдета" в Киеве противоречит друг другу.

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Лавров и Небензя не согласовали, что будут говорить об "Охматдете"

По словам Сергея Кислицы, комментируя удар по "Охматдету" в ООН российский постпред утверждал, что в медучреждение якобы попала украинская ракета, В то же время Лавров признал – что это была российская ракета, которую, мол, сбили с помощью систем ПВО.

На заседании Совбеза 9 июля Василий Небензя сказал, что на опубликованных украинскими интернет-пользователями видеозаписях видно, что "без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины". В то же время, по словам россиянина, эту якобы украинскую ракету "невозможно ни с чем спутать по характерному оперению, четко отличающемуся, и другим характеристикам".

Однако Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН 17 июля полностью опроверг слова своего подчиненного.

Вот недавно, когда мы наносили удары по военной и связанной с военным блоком энергетической инфраструктуре, одна из этих ракет была сбита украинской противовоздушной системой .... И обломки этой ракеты упали на детский госпиталь в Киеве "Охматдет",

– сказал он.

Эту несостыковку также прокомментировал Сергей Кислица в соцсети Х. Украинский постпред в ООН отметил, что еще в феврале 2022 года на заседаниях Совбеза советовал Небензе "чаще набирать своего шефа в Москве и сверять с ним свои побасенки в Нью-Йорке".

"Вот и на этот раз версия Лаврова, что именно российская ракета, ее обломки попали в "Охматдет", озвученная им в ООН 17 июля, не совпадает с болтовней Небензи 9 июля в Совбезе ООН", – написал Кислица.

Кроме того, он иронично спросил Небензю, что там о "характерном оперении" одинокой ракеты, о котором тот говорил на заседании Совбеза.

К слову, Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявлял, что Россия умышленно атаковала детское учреждение в Киеве ракетой Х-101. В частности, он показал слайд, который демонстрирует траекторию полета вражеской ракеты.