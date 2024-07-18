За словами постійного представника України в ООН Сергія Кислиці кожна з версій Лаврова і Небензі щодо атаки "Охматдиту" в Києві суперечить одна одній.

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Лавров і Небензя не узгодили, що казатимуть про "Охматдит"

За словами Сергія Кислиці, коментуючи удар по "Охматдиту" в ООН російський постпред стверджував, що в медзаклад нібито потрапила українська ракета, Водночас Лавров визнав – що це була російська ракета, яку, мовляв, збили за допомогою систем ППО.

На засіданні Радбезу 9 липня Васілій Небензя сказав, що на опублікованих українськими інтернет-користувачами відеозаписах видно, що "без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України". Водночас, за словами росіянина, цю нібито українську ракету "неможливо ні з чим сплутати за характерним оперенням, що чітко вирізняється, та іншими характеристиками".

Однак Лавров на пресконференції у штаб-квартирі ООН 17 липня цілковито спростував слова свого підлеглого.

Ось нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі, одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою…. Й уламки цієї ракети впали на дитячий госпіталь у Києві "Охматдит",

– сказав він.

Це нестикування також прокоментував Сергій Кислиця у соцмережі Х. Український постпред в ООН зазначив, що ще в лютому 2022 року на засіданнях Радбезу радив Небензі "частіше набирати свого шефа в Москві й звіряти з ним свої побрехеньки у Нью-Йорку".

"Ось і цього разу версія Лаврова про те, що саме російська ракета, її уламки влучили в "Охматдит", озвучена ним в ООН 17 липня, не збігається з базіканням Небензі 9 липня в Радбезі ООН", – написав Кислиця.

Окрім того, він іронічно спитав Небензю, що там про "характерне оперення" самотньої ракети, про яке той казав на засіданні Радбезу.

До слова, Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН заявляв, що Росія умисно атакувала дитячий заклад у Києві ракетою Х-101. Зокрема, він показав слайд, який демонструє траєкторію польоту ворожої ракети.