Ведь ранее наша разведка не подтверждала и не опровергала эти данные. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона сказал, есть ли сейчас информация, которую можно озвучить людям, пишет 24 Канал.

Заметьте Привели шухера, – Свитан о передаче ГУР информации от российского пилота бомбардировщика



Что известно о "передаче данных российским летчиком"

Я пока не комментирую эту информацию. Единственное, что могу сказать, что информация, которая была обнародована относительно военных преступников со стороны России, действительно соответствует действительности,

– рассказал Евгений Ерин.

То есть он сказал, что факт передачи информации прокомментировать пока не может, однако информация в медиа – правдивая.

Отвечая на вопрос о ценности этой информации Ерин заверил: "Любая информация о враге является ценной. Вопрос в том, когда и каким образом она будет использована – это уже другой вопрос".

Кстати, говорится о данных "Информационного сопротивления" о том, что в чат-бот украинской разведки обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии и передал Украине документы, которые касаются:

деятельности его воинской части,

личные фото командного состава дивизии;

документы из личных дел старшего офицерского состава;

персональные данные российских военнослужащих и членов их семей и прочее.

Журналисты отмечали, что наиболее ценные – грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.