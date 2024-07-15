Адже раніше наша розвідка не підтверджувала й не спростовувала ці дані. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін в ефірі телемарафону сказав, чи є наразі інформація, яку можна озвучити людям, пише 24 Канал.

Зауважте Навели шухера, – Світан про передачу ГУР інформації від російського пілота бомбардувальника



Що відомо про "передачу даних російським льотчиком"

Я наразі не коментую цю інформацію. Єдине, що можу сказати, що інформація, яка була оприлюднена щодо військових злочинців з боку Росії, дійсно відповідає дійсності,

– розповів Євген Єрін.

Тобто він сказав, що факт передачі інформації прокоментувати наразі не може, проте інформація у медіа – правдива.

Відповідаючи на питання про цінність цієї інформації Єрін запевнив: "Будь-яка інформація про ворога є цінною. Питання в тому, коли і яким чином вона буде використана – це вже інше питання".

До речі, мовиться про дані "Інформаційного спротиву" про те, що в чат-бот української розвідки звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії та передав Україні документи, які стосуються:

діяльності його військової частини,

приватні фото командного складу дивізії;

документи з особових справ старшого офіцерського складу;

персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин та інше.

Журналісти зазначали, що найбільш цінні – грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.