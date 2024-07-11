Після злочинного удару по дитячій лікарні "Охматдит" на чат-бот ГУР МО України звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Він був шокований ударом по поліклініці.

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Він також передав документи

Російський військовий та ще його кілька колег не розуміють, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Тому він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

У розвідці наголосили на важливості отриманих матеріалів.

Адже серед масиву інформації – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо,

– зазначили джерела.



Російські пілоти / Фото, передане ГУР

Водночас найбільшу цінність становлять грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.