Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що тепер КДБ буде проводити перевірки пілотів та їх родин. Грифовані документи, які отримала українська розвідка, стануть ще однією документацією злочину Росії проти України.

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ГУР отримало інформацію

Льотчик начебто передав грифовані документи своєї дивізії ГУР. Однак, за словами Світана, пілоти до них доступу не мають, лише доступ до певної секретної бази. Можливо це робота нашої розвідки, спеціалістів сфери IT.

Вони могли розсекретити всю грифовану російську документацію,

– припустив полковник запасу ЗСУ.

Світан розповів, що КДБ зараз одразу зробить чистки та перевірить весь склад пілотів. Вони "перетрясуть" всі гаджети, механізми, перевірять пілотів на детекторі брехні та будуть розпитувати їхніх родичів.

Головне управління розвідки "навело шухера" в такій подачі,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що ця інформація є дуже важливою, адже вона дасть можливість українським правоохоронним органам, а саме тим, хто займається документацією злочинів російського терористичного режиму, як мінімум – додати підозрюваних, максимум – розробляти план їх знищення.