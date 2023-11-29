Собственно, во вторник, 28 ноября, украинская армия поразила район скопления оккупантов в Токмаке Запорожской области. Впоследствии российские псевдожурналисты заявили об обстреле детского сада. Из этого можно сделать вывод, что удар был результативным, – информирует 24 Канал.
Смотрите также Россия начала гибридную войну против Финляндии: для чего Путину миграционный кризис на границе ЕС
Как пропаганда подтвердила удар ВСУ по российским воинам
Так называемые СМИ, работающие на государство-агрессорку, начали публиковать кадры поврежденного детского сада №8 "Бабочка", расположенного на улице Центральной Токмака, что на Запорожье.
В то же время в Центре журналистских расследований со ссылкой на местных жителей еще в день атаки констатировали, что в этом дошкольном учебном заведении враг организовал военный госпиталь.
Все время туда подъезжали санитарные автомобили, а после взрывов в здание приезжали авто скорой помощи. Проходы мимо здания были перекрыты, помещения окружили вооруженные российские военные,
– говорится в сообщении.
Захватчики утверждают, что соответствующий детский сад в следующем, 2024 году, должен принять 68 детей. Однако "почему-то" они не упоминают, что в этом году в этом дошкольном заведении никто не учится через организацию пункта базирования военных.
Оккупанты врут об обстреле "гражданского объекта" в Токмаке / Скриншоты 24 Канала
По словам россиян, ВСУ били по региону якобы ракетами HIMARS, и одна из них попала именно в этот детский сад. Захватчики пишут, что был частично разрушен второй этаж здания, повреждены стены и крыша.
Где расположен садик, где россияне устроили госпиталь: смотрите на карте от Google maps
Что говорит украинская власть
- Мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял о том, что в районе Токмака действительно слышали взрыв 28 ноября в результате удара по скоплению оккупантов.
- Хотя и чиновник не сказал, что речь шла о детском саду, однако он подчеркнул, что прилет был по зданию в центральной части города, которое оккупанты использовали в своих целях.
- По словам Федорова, после удара враг начал эвакуацию "трехсотых", то есть раненых, бойцов. Кроме того, в результате успешного поражения есть "двухсотые" захватчики – то есть погибшие.