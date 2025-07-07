Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова.

Смотрите также Переняли эту тактику у ВСУ: как действует враг на Покровском направлении

Последствия удара по Сумской области

Григоров сообщил, что российские захватчики нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры на окраине Сумской общины. Он рассказал о последствиях атаки.

В результате обстрела два человека получили легкие ранения. Им оказывают медицинскую помощь,

– пояснил глава ОВА.

Предварительно, атака врага была осуществлена с использованием ударного БпЛА. Григоров подчеркнул, что в результате обстрела повреждены помещения. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

Ранее россияне убили двух человек в Сумской области. В результате попадания вражеского дрона в Хотинскую общину на Сумщине погибли двое жителей – мужчины 60 и 48 лет. Они получили смертельные осколочные ранения.

"Мои искренние соболезнования семьям. Это еще одно циничное преступление против мирного населения приграничной Сумщины", – писал Григоров.