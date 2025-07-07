Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Сумской ОВА Олега Григорова.
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На Сумщине есть жертвы в результате атаки России
Двое жителей Хотинской общины, предварительно, мужчины 60 и 48 лет, получили смертельные осколочные ранения в результате попадания российского ударного беспилотника. Тела погибших обнаружили 7 июля на месте атаки.
Мои искренние соболезнования семьям. Это еще одно циничное преступление против мирного населения пограничной Сумщины,
– подчеркнул председатель ОВА.
Заметим, накануне, 6 июля, Россия ударила по Битицкому старостату Сумской общины КАБами, ракетами и ударными беспилотниками. В результате вражеского обстрела есть жертва среди гражданских.
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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российской атаки. Вечная память!