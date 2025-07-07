Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

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На Сумщині є жертви внаслідок атаки Росії

Двоє жителів Хотінської громади, попередньо, чоловіки 60 та 48 років, зазнали смертельних осколкових поранень внаслідок влучання російського ударного безпілотника. Тіла загиблих виявили 7 липня на місці атаки.

Мої щирі співчуття родинам. Це ще один цинічний злочин проти мирного населення прикордонної Сумщини,

– наголосив голова ОВА.

Зауважимо, напередодні, 6 липня, Росія вдарила по Битицькому старостату Сумської громади КАБами, ракетами й ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу є жертва серед цивільних.

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок російської атаки. Вічна пам'ять!