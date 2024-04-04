Оккупанты нанесли удар по пиццерии 27 июня 2023 года. Тогда погибли 13 человек, среди которых трое детей, и 64 человека получили ранения различной степени тяжести.

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Российский агент будет отбывать пожизненное

Благодаря доказательной базе СБУ российский агент, который навел ракеты на кафе в Краматорске, получил пожизненный срок заключения. Предателя задержали сразу по горячим следам. Контрразведка выяснила, что военная разведка врага завербовала мужчину еще до начала полномасштабного вторжения.

В Донецкой областной прокуратуре добавили, что прокуроры доказали вину жителя Краматорска в государственной измене. Известно, что 27 июня 2023 года к нему в очередной раз обратился так называемый "начальник отделения разведки командования ВВ МВД ДНР". Он поставил перед так называемым агентом задачу по проверке информации о наличии украинских военных в "Ria Pizza" в городе Краматорске.

Предатель согласился на предложение. Он заметил на парковке машины с военными номерами и самих военных в заведении питания. Записал 2 видео, которые сразу прислал собеседнику. После этого враг ударил по заведению ракетами типа "Искандер-М".

Известно, что предатель имел пророссийские взгляды, которые не скрывал от местного населения. Более того, после того, как мужчина навел ракеты, то вернулся домой и лег спать. Очевидно, он не ожидал, что СБУ сразу его разоблачит и задержит.

Удар по пиццерии в Краматорске