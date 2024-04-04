Окупанти завдали удару по піцерії 27 червня 2023 року. Тоді загинуло 13 осіб, серед яких троє дітей, і 64 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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Російський агент відбуватиме довічне

Завдяки доказовій базі СБУ російський агент, який навів ракети на кафе у Краматорську, отримав довічний термін ув'язнення. Зрадника затримали відразу по гарячих слідах. Контррозвідка з'ясувала, що воєнна розвідка ворога завербувала чоловіка ще до початку повномасштабного вторгнення.

У Донецькій обласній прокуратурі додали, що прокурори довели провину мешканця Краматорська у державній зраді. Відомо, що 27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся так званий "начальник відділення розвідки командування ВВ МВС ДНР". Він поставив перед так званим агентом завдання щодо перевірки інформації про наявність українських військових у "RIA PIZZA" в місті Краматорську.

Зрадник погодився на пропозицію. Він помітив на стоянці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Записав 2 відео, які одразу надіслав співрозмовнику. Після цього ворог вдарив по закладу ракетами типу "Іскандер-М".

Відомо, що зрадник мав проросійські погляди, які не приховував від місцевого населення. Ба більше, після того, як чоловік навів ракети, то повернувся додому й ліг спати. Вочевидь, він не очікував, що СБУ відразу його викриє та затримає.

Удар по піцерії у Краматорську