Удар враг нанес сегодня, 29 ноября, около полудня. На территории терминала вспыхнул пожар. Об этом сообщают в ГСЧС Харьковской области.

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Каковы последствия российской атаки на Харьков?

В результате попадания возник пожар в здании почтового терминала и двух автомобилях. На место оперативно прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Российская атака на Харьков 29 ноября / Фото ГСЧС Харьковской области

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Спасатели ликвидировали возгорание. Психологи ГСЧС также оказывали пострадавшим необходимую поддержку.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Напомним, что 29 ноября российские войска также об атаковали Полтаву. Около 11:18 в областном центре прогремели взрывы. По предварительной информации, враг применил барражирующий боеприпас типа "Бандероль". Воздушные силы перед этим предупреждали о движении скоростной цели в направлении города.