О взрывах в городе сообщает 24 Канал.

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Что известно об атаке?

Воздушная тревога для Полтавской области была объявлена ​​в 10:02. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении скоростной цели в Полтаву.

По уточненной информации, город находился под атакой боражирующего боеприпаса типа "Бандероль". Взрывы в областном центре прогремели около 11:18.

По состоянию на момент публикации официальной информации о возможных последствиях атаки нет. В случае, если такие данные появятся, мы обязательно сообщим и обновим материал.

Заметим, что воздушный террор продолжается почти непрерывно. Призываем вас находиться в укрытиях при объявлении тревоги в вашем регионе. А следить за движением русских целей вы можете в хронологии 24 канала.

Российские войска утром 29 ноября совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Киевской области.

В результате обстрела пострадали четыре человека, повреждения и падение обломков зафиксировали в трех районах региона. В частности, в Фастове после вражеского удара вспыхнул пожар на территории местного рынка.